Кабмин направит на закупку вакцин от гриппа еще 4,1 миллиарда рублей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительного финансирования в размере 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа.

Мишустин напомнил, что на закупку вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей. Дополнительные средства призваны обеспечить как можно большее число людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно вакцинироваться от гриппа.

По прогнозам врачей, этой осенью и зимой будут циркулировать три новых штамма вируса гриппа.

"Это будет грипп с привлекательным названием Вашингтон, грипп Б и два новых вида гриппа А. Это грипп Гонконг и грипп Гуандун. Это не совсем новые штаммы, они были у нас несколько лет назад, но времени прошло достаточно много, то есть иммунной прослойки к этим вирусам гриппа практически не осталось", – отметил Владимир Болибок, врач-иммунолог, аллерголог.

Медики предупреждают о неминуемом наслоении сезонной эпидемии на пандемию коронавируса. Летом вирусы гриппа не были распространены – люди болели исключительно COVID-19.

Роспотребнадзор уже начал мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ – пока в России фиксируются лишь единичные случаи. В стране началась массовая вакцинация от сезонных инфекций. В Москве и во многих других городах развернуты мобильные пункты, где можно бесплатно сделать прививку от гриппа.

Как ни странно, но специалисты также советуют ограничить прогулки в парках в сентябре. Дело в том, что в этом году очень сильно смешались сезоны. До сих пор продолжается цветение сорных трав – полыни, амброзии, и уже начинается листопад, появляются споры плесневых грибов в лесопарках, луга и полях. Все это сильные аллергены.