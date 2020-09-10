Объем операций граждан по акциям на бирже вырос на 70% в этом году

Российские граждане активнее вкладываются в акции на фондовом рынке – объем операций вырос на 70% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что банкам стоит быть готовыми, что в условиях снижения процентных ставок по вкладам граждане будут выбирать другие формы сбережений.

Отмечается, что достаточно активно растут вложения в облигации – и ОФЗ, и банковские облигации, и облигации нерезидентов.

Ранее сообщалось, что количество россиян на брокерском обслуживании в апреле-июне выросло на 970 тысяч, или на 19,4%, и достигло 6 миллионов человек. Почти каждый пятый брокерский счет россиян – активный – за второй квартал доля таких активных счетов выросла с 16,3% до 17,3%.

Число клиентов, которые не сами принимают решения, а отдают свои деньги в доверительное управление, также выросло — на 2,9%, до 400,7 тысяч. Во втором квартале средний размер брокерского ИИС составил 80 тысяч рублей, а средний ИИС в доверительном управлении – 292 тысяч рублей.

Сумма активов на индивидуальных инвестиционных счетах выросла на 13,1% в апреле-июне до 245,9 миллиарда рублей. Из них 69%, или 168,8 миллиарда рублей лежат на брокерских счетах.

Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и облигации.

В августе Мосбиржа отметила рекордный прирост брокерских счетов физических лиц. Более 500 тысяч человек открыли счета на бирже. С начала года в биржевой трейдинг влились 2,4 миллиона человек, доведя общее число частных инвесторов до 6,2 миллионов человек.

В августе сделки на бирже совершали более 950 тысяч человек, среднедневной объем операций на рынке акций достиг 88,3 миллиарда рублей. Средний размер сделки — 55,3 тысяч рублей.

Драйвером роста интереса к биржевой торговле стал запуск Московской биржей торгов иностранными акциями. С 24 августа к торгам допущены 19 акций компаний из индекса S&P 500, а с 7 сентября к ним добавились и акции Apple.

На втором этапе – до конца текущего года – список бумаг будет увеличен до 50 акций.

В период с 24 по 31 августа было заключено более 44 тыс. сделок с иностранными акциями. Совокупный объем торгов по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 2,4 млрд рублей.

В сделках частных инвесторов лидировали акции "Газпрома", Сбербанка, "Норникеля", "Лукойла", ВТБ и "Яндекса".