ЦБ прогнозирует инфляцию в середине диапазона 3,7-4,2%

Инфляция по итогам текущего года ожидается в середине диапазона в 3,7-4,2%. Такое прогноз озвучил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Августовская инфляция оказалась на десятую процентного пункта выше консенсус-прогноза и недельных цифр инфляции, недельных темпов роста цен.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ не собирается пересматривать цель по инфляции – вблизи 4%, это снизило бы доверие к денежно-кредитной политике.

Набиуллина отметила, что цель по инфляции в районе 4% – выше, чем во многих странах, но эта цель выбиралась осознанно, так как в России другая структура экономики и структура цен, большая неоднородность между регионами и отраслями.

Глава ЦБ сказала, что все меры были направлены на то, чтобы сохранить финансовую стабильность, поддерживать инфляцию на цели и способствовать тому, чтобы экономика возвращалась к потенциалу.

В следующем году Центробанк планирует придерживаться мягкой денежно-кредитной политики с возвратом к нейтральной политике в 2022-2023 годах. Проект основных направлений будет представлен в Госдуме в конце сентября.

Банк России также рассматривает возможность публикации прогноза, куда войдет и траектория ключевой ставки. Ранее Заботкин отмечал, что длительное отклонение инфляции от целевого уровня в 4% может открыть возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ставки по кредитам населению и юрлицам могут продолжить снижение из-за действия льготных программ поддержки корпоративного и розничного кредитования.