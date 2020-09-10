Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

ЦБ РФ подготовил четыре сценария развития экономики России – рисковый, базовый, дезинфляционный, проинфляционный, следует из "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".

ЦБ традиционно публикует несколько раз в год три сценария с обновлениями – пессимистичный, базовый и оптимистичный. Но в этом году из-за пандемии добавился четвертый и учет фактора сильного отклонения инфляции от цели ЦБ в 4% вверх или вниз.

Дезинфляционный сценарий подготовлен на случай продолжения пандемии и сохранения ограничительных мер, что повлияет на товарное предложение (производство) и потребительский спрос. В этому случае инфляция может снизиться до 2%, а рост экономики составит 1,5-3%.

Согласно базовому (оптимистичному) прогнозу темпы роста ВВП составят 2-3%, инфляция – 4%. В этому случае будет активное восстановление спроса и небольшие потери после завершения пандемии.

Проинфляционный сценарий исходит из динамики спроса, как в базовом сценарии, но при значительном падении потенциала экономики. В этом случае инфляция может превысить цель ЦБ РФ в 4% и даже достигнуть 5%, а рост экономики возможно замедлится до 2%.

В этих трех сценариях цена российской нефти Urals не упадет ниже 35 долларов за баррель.

Рисковый сценарий учитывает слабое восстановление спроса и потенциала экономики вмест с возможным глобальным долговым кризисом стран с высоким уровнем государственного долга, а также обострение геополитических рисков, падение цены нефти.

Рисковый сценарий ЦБ допускает затяжную пандемию с возобновлением частичных ограничений. По прогнозу ЦБ в худшем случае цена нефти в 2022 году восстановится до 30 долларов и в 2023 году – до 35 долларов за баррель после падения до 25 долларов в 2021 году. Средняя цена на нефть марки Urals в рисковом сценарии ЦБ на 2020 год составляет 38 долларов за баррель.

Снижение ВВП РФ в рисковом сценарии в 2020 году прогнозируется в размере 4,5-5,5%, а в 2021 году – рост до 1%, в 2022 году – 1-2%, в 2023 годах – 1,5-2,5%. Инфляция в рисковом сценарии вырастет в текущем году на 3,7-4,2%, в 2021 году – на 5,5-6,5%, в 2022 году – на 2-3%, в 2023 году – 2,5-3,5%.