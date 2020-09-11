Поставки российского вина за границу выросли на треть

Экспорт продукции виноделов из России в первом полугодии 2020 года увеличился на 28,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, сообщило Роскачество.

В январе-июне из России поставлено 1,23 миллиона литров винодельческой продукции (без учета винных напитков и плодовых вин). В это же время экспорт водки вырос менее чем на 1% и составил около 1 миллиона литров.

Отмечен наибольший спрос на игристые вина – поставки выросли на 34%. Самые большие партии российского вина покупали в странах ЕАЭС, и других государств ближнего зарубежья

Китай много покупает российских вин, а Израиль – игристые вина. Покупают российские вина и в Швейцарии, Германии, Японии.

"Динамика роста могла бы быть еще более выраженной", – считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, которого цитирует ТАСС.

До пандемии спрос на российские вина был еще больше. В январе-марте 2020 года экспорт вина из России вырос на 52%, игристого вина – на 60%. Экспорт водки в этот период снизились на 12%.