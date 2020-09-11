Правительство одобрило проект соглашения с Мальтой по налогам на доходы россиян

Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог по дивидендам и процентам на выводимые доходы россиян будет повышен до 15%, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – уточнили в пресс-службе.

Аналогичное соглашение Россия и Кипр подписали 8 сентября. По данным Минфина, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 – более 1,9 триллиона рублей из России.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, выводимые из страны на счета россиян в офшорные юрисдикции, должны облагаться "адекватным налогом", заявил 25 марта 2020 года в обращении к гражданам президент России Владимир Путин. "Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо", – отметил президент и поручил изменить ситуацию.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первое полугодие 2020 года вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года.