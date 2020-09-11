Минтруд определил время начала снижения безработицы

Минтруд России ожидает начало снижения количества безработных граждан с октября 2020 года, сообщается в разработанном министерства проекте распоряжения правительства РФ. В сентябре ожидается пиковые значения регистраций безработных россиян.

По данным министерства, из-за пандемии количество безработных выросло с начала 2020 года к 1 сентября в 5,3 раза. По данным Минтруда, в сентябре количество регистраций безработных граждан будет находиться на самых высоких значениях – 3,63 миллиона человек.

"Постепенное снижение численности безработных начнется с октября 2020 года", – сообщается в документе, который цитирует ТАСС.

Ранее были другие оценки – с сентября ожидалось снижение количества безработных до уровня июня 2020 года. На 1 июня, по предварительным данным Росстата, было свыше 4,5 миллиона безработных граждан (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). За апрель-май число безработных выросло на 1,05 миллиона человек.

К 1 июля количество безработных, по данным Росстата, выросло до 4,6 миллиона человек, или 6,2% экономически активного населения. К 1 августа показатели выросли до 4,7 миллиона человек и 6,3%.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 10 сентября поставил цель перед правительством – восстановить за год занятость до докризисного уровня. Глава государства назвал приоритетной задачей правительства восстановление занятости до уровня 2019 года – до 4,7% экономически активного населения к концу следующего года. Этот уровень безработицы был в марте 2012 года, но затем снизился до 4,7%, а сейчас – 6,3%. "Это значительный рост", – подчеркнул Путин.