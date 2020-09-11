Четверть россиян недовольны своим материальным положением

Около четверти россиян недовольны своим материальным положением и считают, что дальше будет только хуже. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения после проведения опроса среди 1600 россиян старше 18 лет.

Большая часть опрошенных (60%) полагает, что материальное положение их семей среднее, а 41% считает, что через год ситуация будет примерно такая же. 14% дают положительную оценку своего материального положения и 24% верят, что через год ситуация изменится в лучшую сторону.

В целом по стране экономическое положение считают хорошим 12%, негативным – 34%, средним – 49%. Аналитики отмечают, что индекс оценок экономического положения в России вернулся к докризисному уровню марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, выразил надежду на то, что негативные последствия от пандемии коронавируса для экономики России будут минимизированы. Впрочем, Песков добавил, что последствия коронакризиса ощущаются во всем мире. При этом во многих странах темпы падения и объемы поражения экономической инфраструктуры больше, чем в России.

"На текущей неделе Путин провел совещание по экономическим вопросам и говорил, что да, есть у нас кризисные проявления, и к сожалению, нам их не избежать в какой-то краткосрочной перспективе. Но все-таки, благодаря действиям правительства, благодаря решениям оперативным, которые принимались, удалось, скажем так, свести к минимуму объемы поражения нашей экономики от ковидного кризиса", – сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что восстановление деловой активности пока идет неравномерно и обратил внимание на необходимость восстановить занятость до докризисного уровня.

Путин напомнил о влиянии пандемии на все страны, и что в текущем году Россия также столкнулась с объективными экономическими трудностями: вынужденно остановлены целые отрасли, больше остальных пострадали сфера торговли, услуг, стройка, некоторые промышленные производства.

Глава государства считает, что самый острый, кризисный этап позади. С июня в России наметилось восстановление экономической динамики. Но Россия пережила пандемию с меньшими потерями, чем другие страны: "глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах".