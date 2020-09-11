"АвтоВАЗ" начинает производство спецсерии Black

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, объявил о начале производства новой специальной серии Black. Первым в серии станет флагман модельного ряда – Lada Vesta Cross. Затем серию дополнят модели XRAY Cross и 4х4 Urban.

Дизайн спецверсии Lada Vesta Cross дополняется черными элементами. Черный цвет получили – обивка сидений и потолок, глянцевая крыша, корпуса зеркал. 17-дюймовые диски в черном лаке завершают облик спецверсии.

Спецверсию выпустят в двух вариантах: седан и SW. Обе модели получили "зимний" пакет с подогревом лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса.

Это одно из последних доплнений в модельном ряду компании. 4 сентября "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж новой версии универсала Largus Cross Quest в двух вариантах. Рекомендуемая стоимость Largus Cross Quest на 5 мест – 841 900 рублей, а Largus Cross Quest на 7 мест – 864 900 рублей.

27 августа "АвтоВАЗ" объявил о начале выпуска новой версии компактного универсала Lada Granta Cross. Lada Granta Cross стала второй моделью в линейке Quest после Lada Largus. Автомобиль в комплектации Quest получил обновленный контрастный дизайн и новые опции. Крыша Granta Cross Quest, рейлинги, колесные диски окрашены в цвет "Пантера" (черный) в отличии от других элементов машины. Автомобиль сохранил настройки шасси и дорожный просвет 198 мм.