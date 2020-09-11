Каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в Москве, сообщил департамент экономической политики и развития столицы.

В январе-августе 2020 года количество самозанятых в Москве выросло на 90%, или 176 тысяч человек.

"Общее количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице составило 370 тысяч", – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самозанятые заплатили в столичный бюджет в январе-августе 2020 года 730 миллиона рублей налога на профессиональный доход. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год. В кризис этот налоговый режим стал более востребован москвичами из-за господдержки. Во время пандемии правительство предоставило самозанятым поддержку как для малого бизнеса и налоговый вычет. В Госдуме готовят законопроект для обнуления налога на самозанятых в случае падения их профессиональных доходов ниже прожиточного минимума.

В Москве каждый месяц регистрируются как самозанятые 20-25 тысяс человек. Среди самозанятых чаще всего из сферы пассажирские и грузовые перевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерский учет.

Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% для физических лиц или 6% с доходов от юрлиц и ИП.

Большая часть из одного миллиона россиян, которые зарегистрировались как самозанятые, до этого вовсе не платили налогов, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Миллион россиян вывели свои доходы из серой зоны, зарегистрировавшись в качестве самозанятых. Налоговая служба оценила их объем в 130 миллиардов рублей. Три с половиной миллиарда из этой суммы пополнили государственную казну в качестве налогов