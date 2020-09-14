В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову письмо с предложением разрешить российским гражданам управление легковым автомобилем до 16 лет.

Молодые люди в возрасте 16—17 лет уже самостоятельны – могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи, пояснил депутат.

Сейчас права на управление легковым автомобилем выдаются с 18 лет, но учиться водить легковой и грузовой автомобиль можно с 16 лет. Депутат предлагает снизить возрастной ценз и для обучения вождению на легковом автомобиле – до 15 лет.

Власов предложил "рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", следует из письма депутата, которое цитирует RT.

Кроме этого предложения, сейчас уже готовится другая поправка в закон, разрешающая после сдачи экзаменов получить права для управления легковым автомобилем в 17 лет, но в случае управления автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим.