Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла в 43 регионах, согласно исследованию РИА Новости. Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц.

Наименьшая доля затрат на ЖКУ в Ингушетии (4,9%). Среди регионов с небольшими тратами – не более 7,5% – жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).

В целом жители 47 регионов направляют свыше 10% своих потребительских расходов на оплату "коммуналки" по итогам 2019 года.

Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ежемесячные расходы снизились на 7% за полугодие – с 26,9 тысячи в январе-июне прошлого года до 24,97 тысячи рублей. С поправкой на инфляцию траты россиян снизились на 10%.

Рекорд экономии принадлежит жителям Москвы – за полгода в столице потребительские расходы снизились на 41 тысяч рублей, согласно исследованию FinExpertiza. На втором месте по размеру экономии – жители Якутии, которые потратили на 28,7 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. На третьем месте – жители Севастополя с экономией 26 тысяч рублей. Замыкают пятерку самых бережливых жители Ямало-Ненецкого автономного округа (19,1 тысячи рублей) и Краснодарского края (18,9 тысячи рублей).

В Санкт-Петербурге потребительские расходы снизились на 15,9 тысячи рублей – это последнее место в топ-10 самых экономных жителей регионов.

В ряде регионах траты выросли. Самыми расточительными оказались жители Сахалинской области – за полгода их потребительские расходы выросли на 8,5 тысячи рублей по сравнению с таким же периодом прошлого года. Расходы выросли и в Алтайском крае (на 1,5 тысячи рублей), Амурской области (на 1,2 тысячи), в Рязанской (на 1,1 тысячи) и Тверской областях (на 1 тысячу рублей), в Ненецком автономном округе (на 900 рублей).