Путин: необходимо восстанавливать товарооборот между Россией и Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо восстанавливать товарооборот между Россией и Белоруссией. Такое мнение российский лидер высказал на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Это уже третья встреча президентов двух стран за четыре месяца. В последний раз Путин и Лукашенко вместе открывали мемориал советскому солдату 30 июня во Ржеве.

В ходе переговоров Путин сказал, что странам необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы восстановить докризисный уровень экономических отношений, а также наращивать товарооборот и далее.

Президент России добавил, что отраслевые ведомства и представители компаний находятся в контакте друг с другом и активно работают в направлении укрепления торгового партнерства.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители, заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам переговоров с главой белорусского правительства Романом Головченко.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В 2019 году товарооборот между двумя странами превысил 35,5 миллиардов долларов", – отметил Мишустин, приезжавший в Минск для участия в заседании союзного кабинета министров двух стран.

Даны поручения проработать погашение задолженности Белоруссии за газ, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, принявший участие во встрече глав правительств двух стран.

"Поставки энергоресурсов в Белоруссию остаются стабильными – нефть, нефтепродукты, газ и уголь продолжают поступать белорусским потребителям, а также идти транзитом в европейские страны. Важным является и продолжение работы двух стран по линии электроэнергетики", – отметил Новак.