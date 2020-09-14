Минтруд РФ: материнский капитал вырастет в 2021 году

Минтруд планирует в следующем году проиндексировать размер материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции в 3,7%.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

Выплата на первого ребенка составит 483 882 рублей. На второго ребенка предусмотрена выплата 639 432 рублей.

Текущий размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 616 617 рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей не возникало.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

Согласно прогнозам Минтруда, право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 миллионам семей в 2021 году согласно прогнозу рождаемости на этот период.