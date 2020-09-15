Расходы регионов на здравоохранение удвоились из-за пандемии

Расходы регионов на здравоохранение в январе-июле 2020 года выросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Расходы начали быстро расти во время борьбы с пандемией COVID-19. Наибольший рост расходов отмечен по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" — в 26 раз, до 17,5 миллиарда рублей. Это дезинфекция в домах и общественных местах, транпорта, а также расходы на обсерваторы и изоляторы. Ежемесячные расходы регионов на здравоохранение в апреле-июле 2020 года выросли до 14–18% от общих расходов, а за аналогичный период 2019 года они не превышали 11% совокупных расходов.

Треть государственных расходов на медицину в стране финансируется через бюджеты регионов, включая целевые трансферты из федерального бюджета.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе-июле 2020 года увеличились в 2,2 раза – с 371 до 811 миллиардов рублей. Свыше 50% из них пришлось на трансферты (472 миллиарда рублей). Так, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил из бюджета 247 миллиардов рублей, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее из-за лечения коронавирусных больных. Половина трансфертов была направлена в региональные бюджеты, но эта поддержка из федерального бюджета покрывает лишь 37% роста расходов регионов на здравоохранение во время пандемии. Например, региональные бюджеты получили деньги на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам на сумму 72 миллиардов рублей.

Среди регионов самый большой рост расходов на здравоохранение в Саратовской области (в 3,2 раза), в Севастополе (в 3,1 раза) и в Республике Дагестан (в 3 раза). Рост расходов на здравоохранение отмечен у всех регионов, за исключением республики Крым – расходы на здравоохранение полуострова в это время сократились на 6%.