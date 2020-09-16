Еще одно судно для достройки "Северного потока-2" идет в Германию

Корабль снабжения "Иван Сидоренко" направился для достройки оставшихся 120 километров газопровода "Северный поток-2". Это еще одно вспомогательное судно, которое идет в немецкий порт Мукран, согласно данным маршрутных сервисов Vesselfinder и Marinetraffic.

Согласно данным сервисов, "Иван Сидоренко" вышел из акватории Санкт-Петербурга и должен быть в Мукране 17 сентября в 9:00 утра. В Мукран ожидается прибытие из Калининграда еще одного судна снабжения – "Остап Шеремет", которое ранее было во Владивостоке.

Порт Мукран служит логистической базой для достройки газопровода: ранее в порт Германии прибыло флагманское судно – трубоукладчик "Академик Черский". Здесь находятся и запасы труб, и собираются экипажи с рабочими. Оставшиеся 120 километров Северного потока необходимо проложить в датской акватории Балтийского моря. В этом районе – в польском порту Ростока находится с августа основное судно снабжения – баржа "Фортуна", которая обеспечит основной запас труб в районе достройки газопровода.

В сентябре 2018 года началась укладка газопровода в Балтийском море. Ввод в эксплуатацию газопровода планировался в конце 2019 года, но из-за санкций США из проекта вышли иностранные трубоукладчики и суда снабжения, а в декабре 2019 года проект приостановлен.

Из-за новых санкций российские компании начали переоформление собственников трубоукладочных судов для достройки газопровода "Северный поток-2".

Трубоукладчик "Академик Черский" и суда снабжения ранее принадлежали "Гапрому", а баржа "Фортуна" – компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). Но теперь ими владеют другие российские компании, исключающие потери в случае применения США санкций.

С лета в порту Мукран создается логистическая база "Северного потока-2", по сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung. Приезжают сотни рабочих – граждане Великобритании, России, Украины и Италии.

В августе 2020 года сенаторы США потребовали от порта Мукран в Германии, работающего для "Северного потока-2", разорвать все связи с проектом. Глава комитета парламента ФРГ по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст назвал это письмо "невероятным по дерзости". Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили компании Sassnitz GmbH, оператору порта, письмо с угрозами санкций и разорения города Засниц и его порта Мукран, если порт продолжит хранить трубы для "Северного потока-2" и предоставлять обеспечение участникам проекта.