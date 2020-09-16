В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и разрешить только днем, следует из письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Смертность из-за алкогольного отравления в новогодние праздники удваивается, подчеркивает Хамзаев.

"Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)", – отмечается в письме, которое цитирует RT.

Это снизит не только количество алкогольных отравлений, и смертность, но и количество преступлений пьяными, считает Хамзаев.

Ранее в Госдуме поддержали предложение заместителя главы Минздрава Олега Салагая о запрете продажи крепких спиртных напитков лицам младше 21 года.

По предложению Минтруда, в 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. По три дня россияне будут отдыхать в феврале, марте, мае и июне. Кроме того, 31 декабря, которое в следующем году выпадает на пятницу, предлагается сделать нерабочим днем. Так, выходные будут с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества и с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем. На майские праздники россияне не будут работать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня (в связи с Днем России). Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.