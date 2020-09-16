Мишустин рассказал, когда экономика РФ выйдет на траекторию устойчивого роста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста к концу следующего года. В дальнейшем темпы ежегодного роста составят не менее 3%.

Мишустин ожидает, что в следующем году произойдет восстановление занятости населения и доходов, платежеспособного спроса.

Премьер отметил, что несмотря на серьезные финансовые вызовы, санкции, низкие цены на нефть, эпидемиологические риски, российской экономике удалось "пройти по острию, по очень тонкой грани" между исполнением социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста.

Правительство в среду рассмотрит проект федерального бюджета и макропрогноз на 2021-2023 годы. Во главу угла ставится выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми.

Михаил Мишустин напомнил, что в рассматриваемых проектах законов предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала, решение вопросов обеспечения техническими средствами людей с ограниченными возможностями здоровья. Сохранятся льготы по уплате обязательных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и компаний, где трудятся инвалиды.

По-прежнему будет оказываться бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, закладываются средства на первичную медицинскую помощь. На оплату помощи в рамках базовой программы будут направляться деньги в виде субвенций в бюджеты региональных территориальных фондов ОМС.

Премьер добавил, что в решении текущих проблем в экономике должны принимать участие все предприятия, а не только нефтяные компании.

"Отсюда и пакет налоговых законов, которые позволяют обеспечить необходимые доходы. Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний, но это не так.", – сказал глава кабмина.

Мишустин отметил также, что необходимо при формировании бюджета предусмотреть возможности для работы правительства, чтобы можно было оперативно реагировать на вызовы, которые будут появляться во время исполнения бюджета.