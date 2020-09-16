Песков опроверг сообщения о повышении НДПИ, акцизов на табак и алкоголь

Никаких решений по повышению акцизов на табачные изделия, алкоголь, НДПИ для химической и металлургической продукции пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили о планах повысить акцизы на табачную продукцию и НДПИ для экспортеров химической и металлургической промышленности.

Якобы так Минфин хочет пополнить казну. "Никаких решений пока не принималось", – отметил Песков.

По данным РБК, якобы министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году на 20 процентов по сравнению с текущими ставок акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. По оценке ведомства, такое внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса нового типа.

Издание "Коммерсантъ" сообщило о повышени НДПИ. После этого упала цена акций российских металлургических компаний и производителей удобрений.

"Ведется экспертное обсуждение, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторяю, решения на этот счет не принимались", – отметил Песков.

Как ранее сообщали Вести.Ru, Минфин предложил рассчитать бюджет как до ОПЕК+. Министерство финансов предложило безопасный выход из сложной ситуации – смягчить "бюджетные правила", рассчитать бюджет без учета сделки ОПЕК+, больше тратить нефтегазовых доходов, привлекать деньги через размещение гособлигаций. Предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета предлагается увеличить почти в 3 раза. Дефицит бюджета России с 2022 года снизится в 2 раза.