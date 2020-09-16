Решетников: рубль сейчас недооценен из-за страхов инвесторов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами.

Во время выступления на заседании правительства Решетников сообщил, что к концу 2020 – началу 2021 года ожидается возвращение курса к фундаментально обоснованному уровню.

По мнению министра, на прогнозном горизонте курс рубля будет слабеть, но в реальном эффективном выражении останется стабильным.

Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, отметил Максим Решетников.

Прогноз цен на нефть скорректирован вверх, однако Минэкономразвития оценивает их динамику консервативно из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во многих странах. Ведомство прогнозирует постепенное восстановление спроса на нефть.

Инфляционных рисков Минэкономразвития не видит в прогнозном горизонте. Темпы роста потребительских цен на конец этого года ведомство оценивает в размере 3,8% год к году.

Восстановление потребительского спроса и отложенная индексация цен и тарифов в ряде регионов будут способствовать умеренному увеличению годовых темпов инфляции, которая в дальнейшем выйдет на уровень в 4%.