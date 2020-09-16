Решетников: более 5 миллионов рабочих мест поддержано программой льготного кредитования

Общий объем кредитных программ составил 2 триллиона рублей, более 5 миллионов рабочих мест было поддержано программой ФОТ 2.0. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Кредитные программы направлены на поддержание малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий. Ведомство обсуждает сохранение ряда мер поддержки для предприятий, которые были приняты в рамках антикризисных программ. Программой могли воспользоваться не только малый и средний бизнес, но и некоторые крупные предприятия.

В рамках программы кредитования под 2% на поддержку занятости с возможностью последующего списания плановый кредитный портфель составляет порядка 460 миллиардов руб. На данный момент по этой программе заключено порядка 200 тыс. кредитных соглашений.

Еще один инструмент, который позволил воспользоваться антикризисными мерами поддержки тем субъектам МСП, которые не были отнесены к пострадавшим отраслям, – программа кредитования под 8,5%. Сейчас в рамках этой программы заключено более 10 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 646 миллиардов рублей, по которым фактически выдано более 563 миллиарда рублей.

Максим Решетников отметил, что убытки от пандемии оказались ниже оценок, которые делались в разгар кризиса, так как не во всех регионах ограничительные меры были одинаково жесткими.

Ранее министр представил обновленный прогноз социально-экономического развития на заседании правительства.

Снижение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 3,9%. Ранее ведомство прогнозировало 4,8%. Минэкономразвития считает, что ВВП вернется к докризисному значению в третьем квартале следующего года.

По итогам 2021 года ВВП России вырастет на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Минэкономразвития в июне начало улучшать прогноз развития экономики: оценка падения ВВП в 2020 году была улучшена до 4,8% с 5%.