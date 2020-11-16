Банки нашли способ остановить кражи денег с карточек

Банки предложили ЦБ РФ создать централизованную систему для прямого обмена информацией о попытках краж с клиентских карт. Это позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом сообщается в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Банки России.

Во время пандемии выросло количество схем обмана клиентов. Банки сообщают в автоматизированную систему ЦБ данные о всех попытках операций, совершаемых без ведома клиентов. ЦБ собирает данные об атаках и пересылает их банкам в обобщенном файле. Такая обработка информации занимает несколько часов и даже дней, сообщил "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков. А мошеннику для снятия деньги с карты иногда хватает около часа. После этого банк не может вернуть их.

Прямой обмен данными между банками позволит ускорить обмен информацией примерно в пять раз, подсчитал Войлуков. Время на получение важной информации может сократиться до 20–30 минут.

Например, за час пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Банк фиксирует счет мошенников, на которой переводятся украденные деньги, и оперативно отправляет запросы в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании резко повышаются шансы предотвратить кражу, — пояснил Войлуков.

По данным ЦБ, в первой половине 2020 году с банковских карт украдено 4 миллиарда рублей. Это намного больше, чем в прошлом году – за весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 миллиарда рублей.