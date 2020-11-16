Слово – не воробей: увольнения за посты в соцсетях удвоились

В последние годы в сетях выросло количество скандальных и провокационных публикаций на разные темы ради привлечения внимания подписчиков. Россия не стала исключением. В итоге российские компании удвоили количество увольнений из-за "активности" в соцсетях, сообщается в исследовании рекрутинговой платформы SuperJob. Увольнения могут последовать после шуток, комментариев, затрагивающих религиозные или расовые темы, или за видео в сетях, несовместимое с основной работой.

При этом работодатели, обеспокоенные возможными репутационными потерями из-за возможной скандальной активности в интернете, изучают соцсети кандидатов более внимательно, чем соцсети работающих.

В итоге россияне стали чаще задумываться о своих публикациях и комментариях в интернете. Это касается и рядовых сотрудников, и топ-менеджеров. Выяснилось, что 10% компаний увольняли сотрудников из-за публикаций, комментариев, и лайков в соцсетях. Около 25%, или каждая четвертая компания, отказывала кандидатам в трудоустройстве из-за постов в интернете.

Половина российских компаний не смотрят за активностью сотрудников в социальных сетях, а 44% компаний при найме новых сотрудников не просматривают профили соискателей.

"С момента проведения аналогичного исследования 10 лет назад в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня", – отмечается в исследовании.

В итоге работодатели решили, что проще отсеивать несдержанных еще на этапе подбора персонала и количество таких компаний выросло – в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, а сегодня — лишь 44%. Женщины осторожнее и чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем – 50% против и 42%.

За 9 лет удвоилась доля россиян, которые допускают, что их интернет-активность может привлечь внимание работодателей. В 2011 году 11% россиян были уверены, что компании не интересуются их активностью в сетях, а сейчас только 5%.

Исследование-опрос проводился в 1000 крупных и небольших российских компаниях и работающих россиян во всех регионах страны.

Одним из последних примеров больших репутационных потерь стала Ксения Собчак. Телеведущая и блогерша потеряла действующие и потенциальные контракты на сотни тысяч долларов после обвинений в расизме. Известный производитель премиальных автомобилей Audi разорвал контракт с Собчак после того, как она пошутила на тему афроамериканских протестов в США и цинично высмеяла движение Black Lives Matter, используя в своем посте песню "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики".

А учительницу начальных классов из Златоуста отстранили от работы после жалоб родителей, которых смутили записи на странице преподавателя в Instagram и ее обращение "спиногрызы" к детям.