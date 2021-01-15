Минфин закупит валюты на 106 миллиардов рублей

С сегодняшнего дня Минфин начинает закупать валюту по бюджетному правилу. Это произойдет впервые с марта прошлого года.

За период с 15 января по 4 февраля министерство финансов закупит валюты на 106 миллиардов 300 миллионов рублей. То есть, в день будут тратить 7 миллиардов 100 миллионов.

Последний раз ведомство проводило подобные операции в марте прошлого года на сумму 133 миллиарда 300 миллионов рублей.

Впервые закупать валюту Минфин начал в феврале 2017 года, чтобы снизить зависимость рубля от колебания цен на нефть. Его агент на бирже – Банк России.

Средства, которые Минфин направляет на закупку валюты – это дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене на нефть.

Эти деньги направляются на счета в Фонд национального благосостояния России.

И вот в этом месяце по прогнозам, сумма дополнительных доходов составит больше 75 миллиардов рублей, хотя еще в декабре было фактически в два раза меньше.

Выходит, что цена на нефть была выше средней стоимости, которая заложена в бюджете.

Если посмотреть на нефтяные котировки, то сейчас за бочку Brent дают чуть больше 56 долларов. Кстати, это возвращение к уровням начала прошлого года.

Баррель WTI торгуется в районе 53,5 долларов. Сейчас цены на черное золото вернулись к уровню, который был по пандемии коронавируса.

Специалисты дают оценки решению Минфина возобновить закупки. Так, в Центробанке уверены: оно не сильно повлияет на рубль.