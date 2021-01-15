Минфин разработает стратегию развития финансового рынка

По поручению правительства, Минфин начал разработку стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Стратегия призвана повысить эффективность отрасли и улучшить финансовую инфраструктуру в России. Проект стратегии поступит в правительство не позднее III квартала, сообщает Минфин.

Стратегию разрабатывают в тесном контакте с Банком России и участниками рынка, подчеркивает Минфин.

Основная задача стратегии – создать конкурентную, доверительную и инновационную среду в банковской отрасли и на финансовых рынках.

Власти уделят особое внимание развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.

С этой целью необходимо разработать механизмы защиты клиентов финансовых организаций, отметил министр финансов Антон Силуанов.

"Минфин следит за тенденциями рынка, в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов.

Необходимо предложить рынку новые инструменты и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов", – подчеркнул Силуанов.