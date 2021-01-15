ФАС не увидела оснований для подорожания связи на 15%

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году, сообщается на сайте службы.

В России тарифы на мобильную связь в 2020 году выросли на 10%, а в 2021 году связь подорожает еще на 15%. Такой прогноз сегодня опубликовало консалтинговоге отраслевое агентство Content-Review.

Как поясняется в сообщении ФАС по итогам этой публикации, антимонопольная служба с марта 2020 года ведет еженедельный мониторинг нагрузки на сети связи для пресечения необоснованного роста цен.

По результатам проведенного мониторинга в январе 2021 года "ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году".

В январе 2020 года, когда цены на связь подскочили на 7-14%, то ФАС по итогам анализа заявила, что "основания для роста тарифов на услуги связи отсутствовали". Служба направила предписания операторам устранить повышение цен.