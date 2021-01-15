Кудрин: третья волна пандемии может оказаться не слабее второй

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем выступлении на Гайдаровском форуме в пятницу сказал, что текущий год не будет легче предшествующего из-за третьей волны коронавируса, которая ожидается сильнее предыдущей.

Алексей Кудрин сообщил, что третья волна пандемии коронавируса уже наблюдается в Европе и позже настигнет и России. Не исключена возможность, что третья волна не будет слабее предыдущих, что дает основания полагать, что 2021 год не станет легче своего предыдущего и не стоит ожидать благоприятного режима.

Также Кудрин отметил, что не оправдался прогнозируемый рост экономики в конце 2020 года. Ранее предполагалось, что рост экономики начнется с четвертого квартала прошлого года. Сейчас видно, что большого роста не будет, однако не ожидается и глубокого падения экономики. Это говорит о том, что текущий год будет сложным.

Также в своем выступлении на Гайдаровском форуме Кудрин заявил, что в будущем мир перестанет быть однополярным и администрация нового президента США Джо Байдена может привести к постепенному изменению мирового порядка в ближайшие годы.

По мнению Кудрина установление нового порядка будет происходить в течение 10-20 лет. Новая расстановка мировых сил будет приводить к образованию новых союзов. По мнению Алексея Кудрина новый порядок будет более гибким и многообразным.