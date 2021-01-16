Как получать пенсию больше 30 тысяч — эксперт

Для того, чтобы получать пенсию свыше 30 тысяч рублей, необходимо соблюсти несколько условий, сообщил глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис. Он уточнил, что сейчас средняя пенсия по старости у неработающих россиян составляет 17,5 тысячи рублей. В начале года страховые пенсии проиндексированы на 6,3% и Госдума рассматривает возможность дополнительной индексации.

С учетом этого на пенсию в 30 тысяч рублей могут рассчитывать россияне, получавшие пенсии в 2019 году на уровне 25 тысяч рублей, цитирует эксперта агентство "Прайм". При этом аналитик уточнил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года было крайне мало.

Действующая в России пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов: размера зарплаты в трудовой период, социальной значимости труда, индивидуальных пенсионных коэффициентов и премиальных коэффициентов, на которые будущий пенсионер может рассчитывать, отложив выход на пенсию на 5 или 10 лет.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд начнет извещать россиян о размере их будущей пенсии.