Новый рекорд ипотеки: минимальные ставки и максимальные кредиты

В России по итогам 2020 года выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. "Это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России", сообщается отчете федерального жилищного оператора ДОМ.РФ. Ставки снизились до исторического минимума – с 9,3% до 8,1% для жилья на вторичном рынке, и с 8,3% до 5,9% для квартир в новостройках.

По сравнению с 2019 годом количество выданных ипотечных кредитов выросло на 35%, а их денежная сумма – на 50% за год. Новый рекорд стал возможен благодаря действиям ЦБ РФ и правительства.

По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке составляла 9,56% годовых. Но ЦБ РФ в 2020 году несколько раз обновлял исторический минимум ключевой ставки, к которой привязаны остальные ставки кредитов. По рыночным кредитам выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10–11% привело к росту выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья.

Кроме этого, правительство по предложению президента РФ ввело в апреле 2020 года льготную ипотеку под 6,5% годовых для покупки квартир в новостройках.

В итоге средний размер ипотечного кредита обновил исторический рекорд – 2,7 миллиона рублей (+10% за год). Это привело во втором полугодии 2020 году к росту многоквартирного строительства на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в четвертом квартале — на 80%.