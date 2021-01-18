Мишустин: необходимо усилить контроль за ЖКХ во время морозов

Резкое похолодание в регионах России усилило нагрузки на отопительные системы и газоснабжение. Глава правительства Михаил Мишустин распорядился усилить контроль и не допустить сбоев в отоплении социальных и жилых объектов – школ, детсадов, больниц, домов.

"В ближайшие дни сохранится низкая температура во многих регионах страны. Надо усилить контроль за ситуацией с электро- и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры", – отметил Мишустин.

Ответственными за выполнение поручения назначены заместители Мишустина – Александр Новак и Марат Хуснуллин. Им поручено "тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией". При необходимости правительство должно быстро помогать "региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай".

В Гидрометцентре предупредили о потеплении, которое придет в Центральную Россию во второй половине следующей недели. При этом на Крещение, 19 января, в регионе будут по-прежнему стоять морозы.