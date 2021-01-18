Путин поручил представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы

Президент Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" представить к 1 марта предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.

Правительство и комиссия Госсовета обязаны до 1 февраля оптимизировать процедуры в строительстве, в том числе с использованием принципа "одного окна" на основе цифровых технологий и информационных систем.

Путин указал на необходимость внести в законодательство изменения для синхронизации проектирования и капитального строительства с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения и переносом (переустройством) инженерных коммуникаций.

Правительство рассмотрит также вопрос определения приаэродромных территорий, обеспечивающих безопасность полетов, и санитарно-защитной зоны.

Правительству поручено до 1 августа предложить изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях.

До 1 марта необходимо рассмотреть вопрос введения упрощенного порядка привлечения иностранных строителей, в том числе из ряда стран СНГ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавируса.