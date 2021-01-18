Профицит внешней торговли России сократился на 42,7%

Профицит внешней торговли России уменьшился в январе-ноябре 2020 г. до $92,7 млрд, что на $69,2 млрд (- 42,7%) меньше показателя за январь-ноябрь 2019 г., сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт из России сократился на 21,8% до $302 млрд, импорт – на 6,8% до $209,3 млрд.

Внешнеторговый оборот России уменьшился на 16,3% до $511,4 млрд.

Доля топливно-энергетических товаров в составе российского экспорта уменьшилась до 50,4% против 62,7% в январе-ноябре 2019 г.

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2020 г. стали Китай, товарооборот с которым составил $93,2 млрд (93% к январю-ноябрю 2019 г.), Германия ($37,5 млрд, 77,5%), Голландия ($25,7 млрд, 57%), Британия ($24,4 млрд, 161,4%), США ($21,7 млрд, 90,8%), Турция ($18,5 млрд, 78,1%), Италия ($17,9 млрд, 77,6%), Южная Корея ($17,3 млрд, 75,9%), Япония ($14,7 млрд, 77,9%) и Польша ($12,9 млрд, 80,1%).