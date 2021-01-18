На Дальнем Востоке планируют выдать 132 тыс. льготных кредитов на жилье

Правительство РФ намерено выдать еще 132 тысячи льготных кредитов на приобретение жилья или на строительство дома в Дальневосточном округе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями 18 января. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Мишустин отметил, что кредитование по льготным ставкам на покупку или строительство жилья доступно в 11 регионах Дальневосточного федерального округа.

По итогам прошлого года одобрено более 33 тысячи заявок на получение кредитов по льготным ставкам и порядка 15 тысяч семей получили возможность на улучшение своих жилищных условий.

По словам премьер-министра, это неплохой результат для начала программы льготного кредитования. Еще порядка 132 тысяч кредитов планируется выдать гражданам в следующие четыре года. Мишустин добавил, что на поддержку программы "Дальневосточной ипотеки" в федеральном бюджете предусмотрено более 14,5 млрд рублей в общей сложности.

В дальнейшем правительство намерено продолжать стимулирование рынка жилья в Дальневосточном регионе и создавать условия для привлечения высококлассных специалистов и молодежи.