Центробанк озвучил количество пострадавших от банковского мошенничества

По данным обнародованного Центробанком РФ опроса, каждый второй россиянин столкнулся с банковскими мошенничествами, сообщают "Известия". При этом уровень доверия граждан к безопасности финансовых сервисов увеличился с 70,9 до 73,3%.

Согласно опросу, действия банков при совершении мошеннических действий против банковских клиентов оценены гражданами в 6,9 балла, по 10-балльной шкале. Что на 0,4 балла выше прошлогоднего показателя.

В Центробанке сообщили, что в прошлом году большинство мошеннических действий были связаны с социальной инженерией. Злоумышленники предлагали проведение тестов на коронавирус, обещали ускорить перечисления государственных пособий или выставляли штрафы за нарушение самоизоляции.

Помимо этого злоумышленники использовали в период новогодних праздников фейковые страницы интернет-магазинов и фишинговые рассылки в виде поздравительных открыток или с предложением различных скидок.

Объем операций без согласия клиента за первое полугодие прошлого года достиг 4 млрд. рублей и еще на 2,5 млрд. рублей увеличился в третьем квартале прошлого года. За весь 2019 год мошенникам удалось обмануть россиян на 6,5 млрд. рублей.