Следком может ужесточить ответственность за неуплату налогов

В интервью "Известиям" заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко сообщила, что Следственный комитет РФ предложил ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов, у которых срок исковой давности по неуплате налоговых сборов на крупную сумму составляет всего 2 года, в отличие от юридических лиц.

Согласно закону, юридическое лицо, уклонившееся от уплаты налогов на крупную сумму, будет нести ответственность и через десять лет, в то время как для индивидуальных предпринимателей срок исковой давности составляет 2 года.

Следственный комитет предложил уравнять данные нормы и ужесточить некоторые другие. Выдвинутые предложения вошли в завершающую стадию согласования на уровне ведомства. Очевидно, что эти предложения будут обращены на тех, кто уклоняется от уплаты налоговых сборов на сумму более 45 млн. рублей за период сроком до трех лет.

Практически это будет касаться только крупных ИП, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По прошествии двух лет, которые составляют срок исковой давности, уже невозможно привлечь их к ответственности.

Для этого необходимы изменения для защиты публичных интересов, которые может обеспечить уголовно-правовой механизм. Леоненко добавила, что основной целью предложения является возврат государству того, что по закону должно быть уплачено и это не подразумевает введение новых налогов или повышения ставок.