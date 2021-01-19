"Северный поток-2": в Берлине заявили о сожалении из-за планов санкций США

Германия выступает против санкций в отношении "Северного потока-2". Как отмечает местная пресса, в министерстве экономики и энергетики страны "с сожалением приняли к сведению" планы Вашингтона.

Ранее Белый дом проинформировал европейских партнеров о намерении ввести ограничения против трубоукладчика "Фортуна", а также его собственника "Ка-Вэ-Тэ Рус". Официально об этом могут объявить уже сегодня, в последний день работы администрации Трампа.

Между тем "Газпром" собирается завершить проект газопровода в разумные сроки. Такая информация содержится в проспекте к размещению новых евробондов компании. Она отмечает, что в Балтийском море уже проложено более 2 300 километров обеих ниток.

Из этого же документа следует, что совместное предприятие "Газпрома" и немецкой Wintershall Dea запустило добычу на одном из Ачимовских участков. А в течение первого квартала текущего года стартует эксплуатация еще одного блока Уренгойского месторождения.

В 2027-2030 годах их суммарная мощность составит около 15,5 миллиарда кубометров газа. Между тем Бованенковское месторождение должно выйти на проектный уровень добычи уже в этом году. Он составит 115 миллиардов кубов.