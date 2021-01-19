Четверть россиянок скрыли премию от мужей

Как распорядиться полученной премий – рассказать в семье или сделать заначку? Оказалось, что женщины в семьях скрывают полученную премию в 2,5 раза чаще мужчин – 25% жен против 10% мужей, сообщается в исследовании по итогам опроса Superjob во всех регионах среди россиян, состоящих в браке.

В целом чаще скрывают премию в семьях россияне с доходом менее 30 тысяч рублей — 24%, а мужья и жены с зарплатой от 80 тысяч рублей реже – 15% скрывают премию.

Но пандемия не изменила мнение россиян в этом вопросе. И 10 лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, и примерно также год назад и сейчас — по 77%.

11% опрошенных мужей и жен заявили, что расскажут о премии, но оставят деньги себе, а еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.

Российские мужчины работают больше женщин – в третьем квартале 2020 года их трудовой день был в среднем на 43 минуты длиннее. Такое отличие наблюдается во всех регионах страны, кроме одного – Чечни, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего мужчины по сравнению с женщинами работают в Ненецком автономном округе – здесь мужчины трудятся ежедневно на 1 час 50 минут больше, на втором месте – мужчины Карелии, (1 час 37 минут), далее мучжины Коми (1 час 35 минут), Мурманской (1 час 32 минуты) и Томской областей (1 час и 30 минут), Магаданской области (1 час 24 минут), в Камчатском крае (1 час 22 минуты), Кабардино-Балкарии и Архангельской области (по 1 часу 16 минут), в Оренбургской области (1 час 15 минут). В Чечне средний рабочий день занятой женщины составляет 7 часов – это на 8 минут дольше, чем рабочий день мужчины (6 час 52 минуты).

По последним доступным данным больше всего выросли номинальные среднедушевые денежные доходы населения в Краснодарском крае – сразу на 51,6% до 42,2 тысяч рублей в месяц на человека по итогам третьего квартала из-за получения выплат господдержки. Дагестан оказался на втором месте по росту доходов населения – на 30,6% до 29,3 тысячи рублей. Далее жители Кабардино-Балкарии – их доходы выросли на 25,3% до 22,1 тысячи рублей, в Ставропольском крае – на 24% до 24,7 тысячи рублей. Замыкает пятерку регионов-рекордсменов по росту доходов жители Брянской области – на 22,3% до 29,7 тысячи рублей.