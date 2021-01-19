Песков: США продолжают незаконно давить на "Северный поток"

Кремль внимательно следит за действиями США, направленными на свертывание проекта "Северный поток", и подтверждает намерение завершить этот проект.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что со стороны России продолжается последовательная робота по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". Также Песков отметил, что ситуация вокруг проекта внимательно мониторится и анализируется.

Вместе с тем Пресс-секретарь президента России отметил, что в Москве намерены "продолжить последовательную работу по финализации этого проекта".

Агентство Reuters сообщило, что ранее "Газпром" сообщал инвесторам о возможных рисках приостановки, а возможно и полного прекращения строительства проекта из-за политического давления.

Из-за угроз и действий США строительство "Северного потока – 2" уже затянулось больше чем на год и подорожало более чем на $1 млрд, достигнув $11 млрд.

Завершить строительство газопровода планировалось в декабре 2019 года. В настоящее время многие иностранные компании вышли из проекта. Россия достраивает газопровод при помощи двух отечественных трубоукладчиков. В основном строительство ведет крановое судно "Фортуна" и рядом с ним находится трубоукладчик "Академик Черский".

Против новых ограничений и угроз со стороны США выступила Германия. Однако "Газпром" планирует в разумные сроки завершить строительство газопровода "Северный поток – 2". Говорится в проспекте евробондов компании.