Минфин оценил освоение бюджетных средств на нацпроекты

Исполнение расходов федерального бюджета, по предварительным данным, на реализацию нацпроектов составило 2,149 трлн. рублей или 99,7% от запланированных бюджетных назначений, сообщает Минфин.

Национальные проекты "Жилье и среда", "Наука" и транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры лидируют по исполнению расходов на 1 января с выполнением на 99,7%, 99,2% и 99,4% соответственно.

Помимо этого, успешными национальными проектами по исполнению расходов стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 98,8%, "Производительность труда и поддержка занятости", с выполнением на 98,7%. Национальный проект "Культура" выполнен на 98,5%. "Демография" – 98%, "Международная кооперация и экспорт" – 97,6%, а также нацпроект "Экология" – 97,6%.

А вот национальные проекты "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Здравоохранение" и "Образование" зафиксировали самые низкие показатели 97%, 96,9%, 96,2%, 86,4% соответственно.