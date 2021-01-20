Абрамченко представила прогноз сбора зерна в России на 2021 год

По прогнозу правительства, урожай зерна в России составит в 2021 г. порядка 131 млн тонн, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Прошедший год оказался урожайным. "Мы собрали 133 млн тонн. Это второй рекордный урожай за новейшую историю России", – пояснила вице-премьер.

Между тем импортозамещение набирает обороты, и российская продукция вытесняет на местном рынке иностранную. Речь идет об увеличении производства свинины, птицы, яблок, молока и другой продукции в России.

"Рекорд поставили зимние теплицы – 1,3 млн тонн урожай. Поэтому в 2021 г. мы прогнозируем хорошие показатели", – заявила Абрамченко.

Озимые культуры в России находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, опасений за их состояние нет, подчеркнула вице-премьер.

Почти 81% озимых культур находились в начале зимы в хорошем состоянии. "Все подкормки выполнены, площадь сева превысила 19 млн гектаров", – заключила Абрамченко.

По данным Росстата, в 2020 г. в России собрали 133 млн тонн зерна в чистом весе, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.