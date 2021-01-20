Ковид в 2,5 раза дороже пневмонии: Мурашко рассказал о госрасходах на пандемию

Стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза в среднем выше лечения внебольничной пневмонии аналогичной степени заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в ходе заседания Совета Федерации.

"В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения", – сообщается в презентации Мурашко, которую цитирует РИА "Новости". При базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов для разной степени заболевания тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID – 107,8 тысячи рублей (в три раза дороже аналогичного случая пневмонии), при тяжелом заболевании – 242,5 тысячи рублей (в два раза дороже).

В 2020 году из-за пандемии коронавируса совокупные госрасходы на медицину выросли с 3,5% до 4,1% ВВП, или до 1,2 триллиона рублей.

Кроме прямых затрат на лечение правительство направит 2,7 миллиарда рублей на этой неделе в регионы для обеспечения лекарствами "домашних" пациентов с коронавирусом, сообщил Мурашко.

Получат поддержку и врачи. На страхование жизни медицинских работников правительство направило 19,5 миллиарда рублей. "Выполнен комплекс мер по обеспечению социальных гарантий медицинским работникам при работе в крайне тяжелых и опасных условиях", – отметил Мурашко.

Правительство РФ направит на модернизацию инфекционной службы страны в 2021 году 17 миллиардов рублей. В прошлом году проведена часть работ – увеличен коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией до 278 305 коек, открыто более 40 КТ-центров, а общее компьютерных томографов выросло до 1225 единиц. Продолжается профилактика и обычных массовых заболеваний. Около 14 миллиардов рублей из средств федерального бюджета было потрачено на вакцинацию 60% россиян от гриппа в 2020 году.

По данным РАНХиГС, из федерального бюджета в 2020 году регионам переведено 3,7 триллиона рублей трансфертов и субсидий для балансировки бюджетов и борьбы с пандемией. Это в 1,6-2 раза больше, чем годом ранее. Деньги направлены на оборудование больниц, доплаты медикам, пособия безработным.