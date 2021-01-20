КНР и РФ станут драйверами восстановления мировой экономики

Посол КНР Чжан Ханьхуэй считает, что двусторонние отношения между Пекином и Москвой станут основной движущей силой в восстановлении мировой экономики и являются примером одних из важнейших отношений в мире. Сообщил посол в ходе российско-китайского делового совета 20 января.

Посол отметил, что китайско-российские отношения в 2020 году столкнулись с беспрецедентными изменениями на фоне пандемии коронавируса, но смогли сохранить стабильность и высокий уровень развития. Также Чжан Ханьхуэй добавил, что пандемия COVID – 19 нанесла мощный удар по национальным экономическим интересам в мире и понадобится много сил и времени для преодоления последствий.

Посол заявил, что долгосрочная перспектива двусторонних отношений остается неизменной. Китай и Россия являются дружественными соседями и партнерами и у двустороннего сотрудничества нет конца и пределов.

По словам дипломата торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией остается стабильным. Несмотря на пандемию, товарооборот остается высоким, хоть и замечено некоторое снижение. Также Чжан Ханьхуэй добавил, что Пекин и Москва в запланированные сроки открыли год научно-технического и инновационного сотрудничества.

Помимо этого посол отметил, что в 2020 году было расширено сотрудничество в цифровой экономике, электронной коммерции и удаленных услуг. Также был получен опыт противоэпидемического сотрудничества, которые привел к развитию в областях, таких как биомедицина и научно-технические инновации.

В стремлении достичь объем двусторонней торговли в $200 млрд, Китай и Россия подают пример добрососедства между державами и станут движущей силой в восстановлении мировой экономики – отметил Чжан Ханьхуэй.