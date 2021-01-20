Российские банки получили триллион рублей россиян

Портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 триллион, или на 3%, до 31,5 триллиона рублей, по экспертным оценкам ВТБ.

В том числе сумма срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году снизилась на 10% и составил 20,6-20,7 триллиона рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 триллиона. Остатки на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, выросли на 990 миллиардов рублей (с учетом валютной переоценки).

"За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю", – пояснил Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

Вкладчики разделились на несколько основных групп. Первая снимала деньги со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35-2,4 триллиона рублей.

Вторая группа увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство – для них банки предлагали особые условия. Банки снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам. В итоге портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке удвоился и на конец года составил 2,8-3 триллиона рублей.

Третья группа вкладчиков переразместила свои сбережения в более доходные биржевые инструменты. С начала 2020 года произошел отток по вкладам на 1,7 триллиона рублей на другие счета, сообщается в банковском обзоре ЦБ РФ. Вкладчики из-за низких ставок в ближайшее время могут вывести еще 3,4 триллиона рублей, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).