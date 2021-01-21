"Аэрофлот" предложил уменьшить размеры багажа

В России необходимо уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. "Аэрофлот", лидер авиаперевозок в РФ, направил в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила (ФАП) для снижения размеров провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.

Представитель Минтранса подтвердил "Известиям" такое обсуждение изменений правил провоза багажа со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Согласно ФАП, предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным и его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией и, как правило доплачивать.

Министерство транспорта передало рассмотрение инициативы "Аэрофлота" в Росавиацию, где предложение обсуждалось на совместном с перевозчиком совещании. Федеральное авиационное агентство направило в Минтранс письмо и предупредило о социальных и негативных последствиях инициативы.

Российские авиакомпании по итогам 2020 года не досчитались миллиардов рублей – перевезено около половины пассажиров, которые были годом ранее. А топливо подорожало на десятки процентов. Поэтому авиаперевозчики ищут разные способы сократить расходы и увеличить доходы.

В 2020 году российские авиакомпании обслужили 69,17 миллиона пассажиров, что на 46% меньше чем годом ранее – 128,1 миллиона человек, сообщила Росавиация. Авиакомпаниям не хватает 50 миллиардов рублей господдержки, чтобы пережить осенне-зимний период 2020-2021, сообщается в отправленном в правительство письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

С марта 2020 года во время резкого распространения пандемии страны свели до минимума международные транспортные перевозки пассажиров. Авиаперевозки начали возобновлять в июле-августе. Правительство РФ направило поддержку авиакомпаниям для компенсации потерь.