Минтруд: официальная безработица в России упала с начала года

Количество официально зарегистрированных безработных россиян сократилось с начала года на 100 тыс. человек до 2,6 млн человек, сообщает Минтруд.

В сентябре 2020 г. официально безработными числились 3,7 млн россиян.

Первоочередная задача – довести рынок труда до докризисных показателей. "Мы планируем снижение численности безработных граждан", – отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Количество безработных, зарегистрированных в службах занятости, составляло в сентябре 2020 г. 3,7 млн человек, в октябре – 3,63 млн, в декабре – 3,1 млн человек.

По данным Росстата, количество официальных безработных сократилось в ноябре на 78 тыс. человек до 4,616 млн человек.