В Кремле считают эффективными меры по стабилизации цен на продукты

Профильные ведомства России ведут мониторинг цен на продукты и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что меры, принятые по стабилизации цен, по поручению президента являются эффективными.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на рост цен на базовые продукты питания. Также он назвал данную ситуацию недопустимой и уточнил, что эта проблема не связана с пандемией COVID-19 и потребовал незамедлительно принять меры по стабилизации цен.

Через неделю были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями и ритейлерам о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашений заканчивается 1 апреля текущего года. Кроме этого был принят закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.