Путин: факторы нестабильности в экономике сохраняются

Экономические факторы в России и в мире остаются нестабильными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития", – отметил глава государства. Среди причин нестабильности – пандемия, карантинные ограничения, "нарушение глобальных кооперационных, торговых связей".

В этой ситуации необходимо "максимально оперативно, своевременно принимать эффективные решения" для страны, бизнеса и граждан. Поэтому будут продолжены совещания по ситуации в разных отраслях экономики. "В наступившем году продолжим эту работу. Будем регулярно отслеживать тенденции в ключевых отраслях", – подчеркнул Путин.