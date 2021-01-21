ФРГ ждет экологическое обоснование остановки "Северного потока-2"

Строительные работы на российско-европейском газопроводе "Северный поток – 2" могут быть остановлены на неопределенный срок в водах Германии, но оппонентам все еще необходимо предоставить подробные причины для оправдания остановки, заявило в четверг Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии ФРГ (BSH).

На этой неделе две экологические группы подали в BSH жалобы на решение о продлении периода для укладки газопровода в балтийских водах Германии.

Пока это препятствует дальнейшим работам на трубопроводе. Жалобы экологов теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет установленного срока для их подачи, заявила на пресс-конференции президент BSH Карин Камманн-Клиппштайн, которую цитирует Reuters. "Это не в наших руках", – заявила она журналистам, сказав, что BSH быстро оценит любые причины, как только они будут представлены.

В декабре 2020 года российский трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра "Северный поток-2" в балтийских водах ФРГ. 15 января 2021 года немецкий регулятор BSH продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки российско-европейского газопровода "Северный поток-2" в немецких водах Балтийского моря. Федеральное ведомство судоходства и гидрографии выдало компании Nord Stream 2 разрешение на укладку труб в немецкой исключительной экономической зоне Балтийского моря на участках длиной 16,5 и 13,9 километра в период с конца сентября до конца мая, сообщается в уведомлении регулятора. Разрешение на укладку труб получили крановое судно "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский".

С 15 января оператор проекта мог начать работы в территориальных водах Дании и ФРГ: необходимо уложить около 100 километров газопровода до мая в датских водах и 30,4 километра в немецких водах. 19 января Минфин США ввел санкции для судна "Фортуна" и против его владельца – компании ООО "КВТ – Рус". К санкциям США добавились и жалобы экологов.

Оператор проекта Nord Stream 2 планировал завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в июне 2021 года, несмотря на санкции США. С

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока-2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год. Проект планировали завершить в декабре 2019 года, но из-за угроз США европейские компании начали выходить из проекта. С тех пор проект подорожал на миллиард долларов.