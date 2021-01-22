Рубль не выдержал возвращения Псаки

Рубль в пятницу быстро дешевеет с начала торгов на Московской бирже: за первые 3 часа доллар подорожал на 85 копеек, а евро – на 1,1 рубля. За доллар к 13:00 мск давали 74,7 рубля, евро стоил 90,9 рубля, согласно данным торгов. В моменте евро поднимался выше 91.

Ожидалось укрепление рубля из-за начала уплаты налогов крупными экспортерами – в этот период растет продажа на бирже валютной выручки. Но основные валюты подорожали выше отметок 74 и 90 в первый час и далее продолжили свое ралли.

И доллар, и евро были ниже этих рубежей двумя днями ранее в день вступления в должность нового президента США. Рубль в пятницу быстро сдал позиции из-за усиления антироссийской риторики в США. Президент США Джо Байден планирует продлить действия договора с Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, следует из заявления нового пресс-секретаря президента США Джен Псаки, которая уже представляла Белый дом при Бараке Обаме и запомнилась анекдотичными оговорками во время антироссийских заявлений. Но в США по-прежнему считают Россию угрозой:

"Президент США поручил разведуправлению провести полный анализ кибератак (на системы госструктур – ред.), которые предположительно совершили русские хакеры, а также выяснить – вмешивалась ли Россия в американские выборы президента США в 2020 году", – заявила Псаки.

После этого рубль подешевел. На национальную валюту оказывает давление и снижение биржевой цены нефти. На глобальной площадке в Лондоне различные сорта нефти дешевеют в пятницу на 1,5%.

"Ожидания укрепления рубля против доллара на предналоговых продажах экспортеров тают довольно быстро из-из изменения внешней повестки, а евро упрочил позиции за счет взвешенных комментариев главы ЕЦБ", – отмечается в комментарии аналитиков Росбанка.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард днем ранее заявила, что экономика еврозоны может окунуться в рецессию, но дополнительные монетарные стимулы не нужны в виде расширения пограммы денежных вливаний и выкупа на рынках облигаций государственных и европейских компаний.