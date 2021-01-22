Пилотный проект по tax free в России продлен до конца года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении срока действия пилотного проекта по tax free до 31 декабря 2021 г. сообщает пресс-служба правительства.

В декабре 2019 г. срок действия проекта уже продляли на год – до 31 декабря 2020 г.

Пилотный проект по tax free запустили в России 10 апреля 2018 г. Изначально в проекте участвовал ряд магазинов в Москве (ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи.

Затем в проект вошли некоторые магазины в городах проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. (Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород). В дальнейшем к проекту присоединился ряд магазинов в Великом Новгороде.

Режим tax free означает, что иностранцы (за исключением граждан стран Евразийского экономического союза) могут получить обратно НДС с покупок в российских магазинах, участвующих в системе tax free.

Иностранцу вернут НДС, если в течение одного дня он купил товаров на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом НДС.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (алкоголь, табак). НДС не возвращают, если товары куплены через интернет.

В 2019 г. власти начали переводить систему tax free в электронный формат. В сентябре 2020 г. правительство одобрило законопроект о распространении системы tax free на все регионы России.

Законопроект предусматривает снижение минимальной суммы покупки до 5 тыс. руб., а также возможность возврата НДС при покупке подакцизных товаров.